.....пж..... помогите номер 269

Алгебра
.....пж..... помогите номер 269
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/-6=-2 12/-4=-3 12/-3=-4 12/2=6 12/5=2.4 12/6=2 12/12=1
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