Морфологический разбор слова речь

Русский язык
Морфологический разбор слова речь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь -  (что?) существительное 1,Н.ф. - речь 2. Морф.призн. - нарицательное, неодушевл., ж.р., 3 скл., ед. ч., Им.п. 3. Что? - речь  (подлежащее) (см. по предлож. - может быть и дополнением, если стоит в В.п.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл
Ответить
Литература
Сказка о баране с золотым руном
Ответить
Обществознание
Метод избегания конфликта(пример...) Метод переговоров(пример...) Метод посредничества (пример ....)
Ответить
Математика
А)13+(-2) Б)5+(-9) В)-4+(-8) Г)-12+(-5) Помогите пожалуйста))
Ответить
Алгебра
Log2(18)-log2(3) равно
Ответить