Морфологический разбор слова речь

Гость: Гость:

Речь - (что?) существительное 1,Н.ф. - речь 2. Морф.призн. - нарицательное, неодушевл., ж.р., 3 скл., ед. ч., Им.п. 3. Что? - речь (подлежащее) (см. по предлож. - может быть и дополнением, если стоит в В.п.)