Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл
Русский язык
Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Части речи 2)Смысл слова заключается в его корне
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