Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл

Русский язык

Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл

Автор: Гость