Упражнение 135 пожалуйста))) Заранее спасибо)

Английский язык
Упражнение 135 пожалуйста))) Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 delicious,  more delicious,   the most delicious. 2. bigger. 3. smaller. 4. the highest. 5. wider. 6. large. 7. larger. 8. the biggest. 9. the largest. 10. the oldest. 11. greater. 12. the most beautiful.
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