Упражнение 135 пожалуйста))) Заранее спасибо)
Английский язык
Упражнение 135 пожалуйста))) Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 delicious, more delicious, the most delicious. 2. bigger. 3. smaller. 4. the highest. 5. wider. 6. large. 7. larger. 8. the biggest. 9. the largest. 10. the oldest. 11. greater. 12. the most beautiful.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса полного ящика с яблоками составляет 25кг. После того как продали половину яб??ок,масса ящика с оставшимися яблоками оказалась равной 15кг.Как...
Русский язык
Русский язык
Как называется слово большие группы слов в которые по трем особенностям объедине??ы слова часть слова в которой заключён его смысл
Литература