Масса полного ящика с яблоками составляет 25кг. После того как продали половину яб??ок,масса ящика с оставшимися яблоками оказалась равной 15кг.Какова масса пустого ящика?
Математика
Масса полного ящика с яблоками составляет 25кг. После того как продали половину яб??ок,масса ящика с оставшимися яблоками оказалась равной 15кг.Какова масса пустого ящика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-15=10 15-10=5 Ответ: 5 кг масса пустого ящика
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