Масса полного ящика с яблоками составляет 25кг. После того как продали половину яб??ок,масса ящика с оставшимися яблоками оказалась равной 15кг.Какова масса пустого ящика?

Математика

Масса полного ящика с яблоками составляет 25кг. После того как продали половину яб??ок,масса ящика с оставшимися яблоками оказалась равной 15кг.Какова масса пустого ящика?

Автор: Гость