Для хранения растрового изображения размеров 128 х 64 отвели 8 Кбайт памяти. Определ??те максимально возможные количество цветов в палитре изображения

Гость: Гость:

1) 128 × 64 = 8192 пикселей всего в изображении 2) 8 килобайт переведем в биты 8 × 1024 × 8 = 65536 бит 3) 65536 / 8192 = 8 бит выделено для одного пикселя 4) N = 2 в степени 8 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256 цветов в палитре изображения Ответ: 256 цветов