!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь части стола, образованный следом Круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее...

Математика

!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь части стола, образованный следом Круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А.225см^2 Б.201см^2 В.195см^2 Г.190см^2

Автор: Гость