!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь части стола, образованный следом Круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее...
Математика
!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь части стола, образованный следом Круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А.225см^2 Б.201см^2 В.195см^2 Г.190см^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расчет показал площадь 220 см², п ближайший 225 см²
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