План правления аббасидов

Гость: Гость:

1. Потеря территорий халифата2.Развитие халифата3.Государственный строй халифата Аббасидов4.Упадок халифата5.Захват сельджуками Багдадаплан правления аббасидов 1)Потеря территорий халифата.При Аббасидах арабы почти отказались от новых завоеваний, стре­мясь лишь удержать завоёванное. Однако это оказалось невозмож­но. Сформировавшиеся в отдельных частях халифата местные власти стремились к независимости . Власть Аббасидов не была признана арабами на Пиренейском полуострове , в Кордовском эми­рате. В конце VIII — начале IX в. от халифата Аббасидов отделился Магриб. На протяжении IX в. Аббасиды утратили власть над боль­шинством своих владений в Средней Азии. 2)Развитие халифатаВ халифате Аббасидов, являвшемся преемником древних эллинистических и персидских традиций, развивались ирригационное строительст­во, агротехника, росли города, совершенствовались науки, ремёс­ла и торговля. Школы и суды находились под управлением духов­ных лиц.3)Государственный строй халифата АббасидовАббасиды во многом приняли и усовершенствовали персидскую систему управления государством. Так, в политической жизни зна­чительную роль играла должность великого визиря . Ему подчиня­лись центральные ведомства — диваны и весь довольно разветвлён­ный административно-бюрократический аппарат. В халифате была создана наёмная армия. Гвардия халифа набиралась из профессио­нальных воинов — мамлюков. 4)Упадок халифата.В начале X в. Аббасиды контролировали лишь западную часть территории Древней Персии со столицей в Багдаде. Но уже к сере­дине этого века халифы окончательно лишаются политической вла­сти. На месте бывшего единого государства появляется множество эмиратов и султанатов. 5)Захват сельджуками БагдадаВ 1055 г. кочевые тюркоязычные племена сельджуков овладели Багдадом, который при Аббасидах являлся столицей халифата. Это событие положило конец существованию некогда мощного единого арабского государства.