План правления аббасидов
История
План правления аббасидов
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1. Потеря территорий халифата2.Развитие халифата3.Государственный строй халифата Аббасидов4.Упадок халифата5.Захват сельджуками Багдадаплан правления аббасидов 1)Потеря территорий халифата.При Аббасидах арабы почти отказались от новых завоеваний, стремясь лишь удержать завоёванное. Однако это оказалось невозможно. Сформировавшиеся в отдельных частях халифата местные власти стремились к независимости . Власть Аббасидов не была признана арабами на Пиренейском полуострове , в Кордовском эмирате. В конце VIII — начале IX в. от халифата Аббасидов отделился Магриб. На протяжении IX в. Аббасиды утратили власть над большинством своих владений в Средней Азии. 2)Развитие халифатаВ халифате Аббасидов, являвшемся преемником древних эллинистических и персидских традиций, развивались ирригационное строительство, агротехника, росли города, совершенствовались науки, ремёсла и торговля. Школы и суды находились под управлением духовных лиц.3)Государственный строй халифата АббасидовАббасиды во многом приняли и усовершенствовали персидскую систему управления государством. Так, в политической жизни значительную роль играла должность великого визиря . Ему подчинялись центральные ведомства — диваны и весь довольно разветвлённый административно-бюрократический аппарат. В халифате была создана наёмная армия. Гвардия халифа набиралась из профессиональных воинов — мамлюков. 4)Упадок халифата.В начале X в. Аббасиды контролировали лишь западную часть территории Древней Персии со столицей в Багдаде. Но уже к середине этого века халифы окончательно лишаются политической власти. На месте бывшего единого государства появляется множество эмиратов и султанатов. 5)Захват сельджуками БагдадаВ 1055 г. кочевые тюркоязычные племена сельджуков овладели Багдадом, который при Аббасидах являлся столицей халифата. Это событие положило конец существованию некогда мощного единого арабского государства.
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