Периметр треугольника равен 62см. длина одной стороны 18см, другой 21 см. найди длину третьей стороны.

Математика
Периметр треугольника равен 62см. длина одной стороны 18см, другой 21 см. найди длину третьей стороны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21+18=39 62-39=23 Ответ:Р=23см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка проплывает по течению реки 24 км за 3 часа скорость лодки против течения 2 км/ч найдите скорость течения и собственную скорость лодки
Ответить
Английский язык
Составить на английском предложение из слов eat, walk, watch TV, hear.
Ответить
История
План правления аббасидов
Ответить
Математика
!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь ч...
Ответить
Информатика
Для хранения растрового изображения размеров 128 х 64 отвели 8 Кбайт памяти. Определ??те максимально возможные количество цветов в палитре изображения
Ответить