Периметр треугольника равен 62см. длина одной стороны 18см, другой 21 см. найди длину третьей стороны.
Математика
Периметр треугольника равен 62см. длина одной стороны 18см, другой 21 см. найди длину третьей стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21+18=39 62-39=23 Ответ:Р=23см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лодка проплывает по течению реки 24 км за 3 часа скорость лодки против течения 2 км/ч найдите скорость течения и собственную скорость лодки
История
Математика
!!Помогите пожалуйста!! Круг радиуса 2,5 перемещается по столу Так что центр обходи?? контур квадрата со стороной 10 сантиметров.Найдите площадь ч...