Лодка проплывает по течению реки 24 км за 3 часа скорость лодки против течения 2 км/ч найдите скорость течения и собственную скорость лодки

Гость: Гость:

1) 24 : 3 = 8 км/ч скорость лодки по течению реки 2) 8 - 2 = 6 км/ч разница скоростей против и по течению 3) 6 : 2 = 3 км/ч скорость течения 4) 8 - 3 = 5 км/ч или 2 + 3 = 5 км/ч скорость собственная лодки