Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуждается" Приведите примеры, иллюстрирующие эту мысль философа. Я придумала один ...
Обществознание
Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуждается" Приведите примеры, иллюстрирующие эту мысль философа. Я придумала один пример, нужен на подобии такого: "Кто то не умеет готовить, но ему нужно есть, а ели мы не будет есть то умрем от голода."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:девушка не может заплитать волосы значит она будит всегда лохматой и грязной.
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