Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуждается" Приведите примеры, иллюстрирующие эту мысль философа. Я придумала один ...

Обществознание

Автор пишет о том, что не все люди "одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуждается" Приведите примеры, иллюстрирующие эту мысль философа. Я придумала один пример, нужен на подобии такого: "Кто то не умеет готовить, но ему нужно есть, а ели мы не будет есть то умрем от голода."

Автор: Гость