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Найти разность и сумму дроби 3/13 и0.07
Математика
Найти разность и сумму дроби 3/13 и0.07
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность 3.012.93, сумма 3.013.07
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