Помогите пожалуйста нужно решить уровнение 4y+2y-y=20
Математика
Помогите пожалуйста нужно решить уровнение 4y+2y-y=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y+2y-y = 5y 5y=20 y=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
4. Из перечисленных водорослей способны поглощать органические вещества из окружающей среды: а) спирогира и фукус; б) спирогира и улотрикс...
Литература
Почему для Катерины самоубийство оказалось единственным выходом из создавшегося положения? Островский Гроза
Математика
Литература