Помогите пожалуйста нужно решить уровнение 4y+2y-y=20

Математика
Помогите пожалуйста нужно решить уровнение 4y+2y-y=20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y+2y-y = 5y  5y=20 y=4
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