Помогите написать практическую по ОБЖ. 1. Ч.С в жилой комнате. (перечислить) 2.Оказание П.П в Ч.С, которые могут возникнуть на улице зимой. 3.Колотые раны, П.П. 4.Закрытый перелом П.П. 5.Артериальное кровотечение П.П.
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Помогите написать практическую по ОБЖ. 1. Ч.С в жилой комнате. (перечислить) 2.Оказание П.П в Ч.С, которые могут возникнуть на улице зимой. 3.Колотые раны, П.П. 4.Закрытый перелом П.П. 5.Артериальное кровотечение П.П.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взрыв утечка газа пожар зимой При обморожении нужно наложить сухое тепло остановить кровь наложить повязку это был на 3 вопрос ответ четвертый зафиксировать сустав перелом данный наложить шину 5 наложить жгут зафиксировать указать время наложение жгута
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