Романтическая история Владимира и Маши в романе "Дубровский". С чего все началось, как познакомились. Дальнейшее развитие событий их истории, чем закончилось.
Литература
Романтическая история Владимира и Маши в романе "Дубровский". С чего все началось, как познакомились. Дальнейшее развитие событий их истории, чем закончилось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда они познакомились маши показалось что дубровский просто человек но когда дефорж убил медведя он ей начал нравится и она встречала его каждый день дубровский ее тоже любил и поэтому не стал убивать троекурова но в конце они расписались
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 1) 160:(у+3) =20 4) 5у+3(7у+18)=106 2) 216:(16-х) =18 5) 8х+4(13х+32)=308 3) (8х+91):7=21 6) 5(11х-31)-9х= 121
Другие предметы
Помогите написать практическую по ОБЖ. 1. Ч.С в жилой комнате. (перечислить) 2.Оказание П.П в Ч.С, которые могут возникнуть на улице зимой. 3...