Помогите написать сочинение описание своей комнаты

Гость: Гость:

Моя комната чудесна.в ней много игрушек есть книжная полка в ней много книг .есть кровать у меня постельное белье белого цвета как в тюрьме .также две выдвежные полки в кровати я там хроню ролики а еще есть кукольный домик там много кукол (если мальчик скажешь что есть гараж а место кукол машинки ).(Вот так примерно далее перечисляй все что у тебя есть)