Помогите написать сочинение описание своей комнаты
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Помогите написать сочинение описание своей комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя комната чудесна.в ней много игрушек есть книжная полка в ней много книг .есть кровать у меня постельное белье белого цвета как в тюрьме .также две выдвежные полки в кровати я там хроню ролики а еще есть кукольный домик там много кукол (если мальчик скажешь что есть гараж а место кукол машинки ).(Вот так примерно далее перечисляй все что у тебя есть)
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