С помощю -то -либо -нибудь кое- образовать неопределённое местоимение от слова кто
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С помощю -то -либо -нибудь кое- образовать неопределённое местоимение от слова кто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кто-то 2) кто-либо 3)кто-нибудь 4)кое-кто
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