Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы уравнения реакций. Укажите тип реакции h2so4+fe--gt;fe2(so4)3+h2
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы уравнения реакций. Укажите тип реакции h2so4+fe--gt;fe2(so4)3+h2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2SO4+2Fe=Fe2(SO4)3+3H2 Тип реакции: замещение.
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