Структура приспособления к плаванию у выдры и бобра

Химия
Структура приспособления к плаванию у выдры и бобра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выдра: Строение её тела приспособлено для плавания под водой: плоская голова, короткие лапы, длинный хвост и ненамокающий мех. (лапы с плавательными перепонками)
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