Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу

Математика
Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окружности с центром в точке А =3см. т.к. между а и в 5 см=》5-3=2 см. Диаметр=2 радиуса. =》4 см. Окружности касаются в точке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите решить 214 номер
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы уравнения реакций. Укажите тип реакции h2so4+fe-->fe2(so4)3+h2
Ответить
Қазақ тiлi
Тасмалдауга болмайтын бир дыбысты буыны бар еки буынды создерди та? А) су, бир ,зор в) кар, жар, ат с) киин ,биле д) отан ,ую,сия
Ответить
Информатика
Информатика,срочная помощь
Ответить
Русский язык
С помощю -то -либо -нибудь кое- образовать неопределённое местоимение от слова кто
Ответить