Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу
Математика
Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окружности с центром в точке А =3см. т.к. между а и в 5 см=》5-3=2 см. Диаметр=2 радиуса. =》4 см. Окружности касаются в точке.
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