Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу

Математика

Диаметр окружности с центром А равен6см. Расстояние между точками А и В равно 5см. точка D общая точка этих окружностей. Найдите лиаметр окружности с центром в точке В. как расположены эти две окружности относительно друг другу

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