Решите уравнение номер 423 все три пжж и быстро
Математика
Решите уравнение номер 423 все три пжж и быстро
Ответ(ы) на вопрос:
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1)1,8*(2x+1)=2*8,1 3,6x+1,8=16,2 3,6x=14,4 x=4 2)2,1x-0,7=3,5*2,8 2,1x=10,5 x=5 3)1,4*7,5=4,2x-2,1 12,6=4,2x x=3
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