ЗАДАНИЕ: Выписать из текста устаревшие слова, определить их тип и объяснить значе??ие. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруж...

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ЗАДАНИЕ: Выписать из текста устаревшие слова, определить их тип и объяснить значе??ие. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одарённый необычной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли... (Тургенев И.С. lt;lt;Мумуgt;gt;).
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Автор: Гость
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Гость:
Антре покрившимся барыня уедино. скупой челяди вершком тягловым налегая соху лошадёнки взрезыал
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