Площа діагональногоперерізу правиліної чотирикутної призми дорівнює S а сторона основи призми a Знайдіть обєм призми.
Математика
Площа діагональногоперерізу правиліної чотирикутної призми дорівнює S а сторона основи призми a Знайдіть обєм призми.
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Гость:
А можно как-то порусски
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