Нужно написать события и последствия этих дат: 07.01.1598 17.02.1598 16.10.1604 13.04.1605
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Нужно написать события и последствия этих дат: 07.01.1598 17.02.1598 16.10.1604 13.04.1605
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
07.01.1598--Смерть царя Федора Ивановича 17.02.1598--Официальное царствование Бориса Годунова 16.10.1604--Вступление войск Лжедмитрия 1 на территорию России 13.04.1605--Смерть царя Бориса
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