Какое количество теплоты передаёт окружающим телам кирпичная печь массой 1,5 т при охлаждении от 50 до 40 градусов . удельная теплоемкость кирпчича с=880Дж/кг.•С

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Уравнение теплового баланса: cm(t2-t1)=Q, Q = 880Дж/(кг•°С) • 1500кг • (40°С - 50°С) = -13200000Дж = -13,2 МДж. Минус указывает на то, что теплота именно отдавалась печью, а не подводилась к ней извне.