Найди частное и остаток. Выполни проверку устно. 65/8 87/9 41/7 50/6 38/9 77/9 44/7 50/9 76/8 39/4 32/9 57/9 26/4 35/6 31/8 40/6 60/8
Математика
Найди частное и остаток. Выполни проверку устно. 65/8 87/9 41/7 50/6 38/9 77/9 44/7 50/9 76/8 39/4 32/9 57/9 26/4 35/6 31/8 40/6 60/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65:8=8(ост1) пр.8*8+1=65....87:9=9(ост6) пр.9*9+6=87....41:7=5(ост6). пр.7*5+6=41....50:6=8(ост2)пр.6*8+2=50... 76:8=9(ост4)пр.8*9+4=76.....39:4=9(ост3)пр.9*4 +3=39....32:9=3(ост.5)пр.9*3+5=32.....57:9=6(ост.3)пр.6*9+3=57......26:4=6(ост.2)пр.4*6+2=26.....35:6=5(ост5)пр.6*5+5=35......31:8=3(ост7)пр.8*3+7=31......40:6=6(ост4)пр6*6+4=40.....60:8=7(ост4)пр.8*7+4=60
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