Помогите с сочинением по Русскому языку. "Чтобы стать счастливым, нужно копить н?? деньги, а впечатления" Только нужно с примерами из текста: Что такое счастье? (2) Существует оно реально или это иллюзия? (3) От чего зави...

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Помогите с сочинением по Русскому языку. "Чтобы стать счастливым, нужно копить н?? деньги, а впечатления" Только нужно с примерами из текста: Что такое счастье? (2) Существует оно реально или это иллюзия? (3) От чего зависит уровень счастья? (4) В чём оно заключается, что именно нужно человеку для счастья? (5) В последние 30–40 лет по всему миру проводились психологические исследования счастья. (6) Психологи собрали вместе известные суждения о счастье, и в итоге многое из того, что считалось очевидным, не подтвердилось. (7) Например, считалось, что молодые счастливее пожилых. (8) Оказалось, что счастье не связано с годами. (9) У молодых людей более интенсивные положительные эмоции, но при этом и отрицательные эмоции у них сильнее, особенно в подростковом возрасте. (10) А общий баланс положительных и отрицательных эмоций с возрастом никак не связан. (11) Примерно так же обстоит ситуация с полом: у женщин больше положительных эмоций, чем у мужчин, но они чувствительнее к отрицательным. (12) Считалось, чем умнее человек, тем меньше у него шансов быть счастливым. (13) Оказалось, что никакой закономерной связи между интеллектом и счастьем нет. (14) Исследовали, насколько счастливы люди с тяжёлыми, неизлечимыми болезнями, инвалиды, бездомные, безработные, живущие в крайне неблагоприятных природных условиях. (15) Ожидалось, что у них будут низкие оценки удовлетворённости жизнью. (16) Но оказалось, что люди, которые ощущают себя несчастными, в этих группах составляли меньшинство. (17) Американские психологи назвали три группы факторов, которые в разной степени влияют на оценку людьми собственного счастья. (18) Первая группа — внешние факторы, которые не зависят от нас, условия, в которых нам повезло или не повезло родиться и жить. (19) Вторая группа — факторы, связанные с устойчивым складом личности. (20) Есть люди, которые счастливы по складу своего характера. (21) И есть люди несчастные, как ослик Иа-Иа: ничто не может сделать их счастливыми. (22) Третья группа факторов — то, что мы сами строим своими руками. (23) Это наши цели, которые мы ставим и достигаем, отношения, которые мы выстраиваем с другими людьми. (24) Внешние факторы, связанные с географией, социальными условиями, материальным положением, образованием, объясняют лишь 10–12% различий в ощущении уровня счастья. (25) Как ни странно, эти внешние факторы не очень сильно влияют на то, насколько человек счастлив. (26) Зависимость счастья от материального благосостояния – интересный вопрос. (28) В какой степени счастье зависит от уровня дохода человека, от богатства его страны? (29) Когда человек плохо питается, у него нет крыши над головой и уверенности в завтрашнем дне, есть много причин для отрицательных эмоций. (30) Но достигается уровень благосостояния, при 3 котором есть возможность хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, иметь медицинское обслуживание, крышу над головой, образование для себя и своих детей, – и оказывается, что зависимость счастья от материального благополучия уменьшается. (31) То есть бедность может порождать у человека чувство несчастья, а вот богатство совсем не всегда делает его счастливым. (32) Люди, которые большее значение придают деньгам, менее счастливы, чем люди, для которых деньги не самое главное в жизни. (33) Значит, собственное счастье мы во многом способны создавать сами? (по Д. Леонтьеву*)

Автор: Гость