Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .найдите длину поезда в метрах киньте решение прошу
Математика
Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .найдите длину поезда в метрах киньте решение прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-4=32км/ч переводим в м/с=32000/3600=8.9м/с*54с=480.6м
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