Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .найдите длину поезда в метрах киньте решение прошу

Математика

Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .найдите длину поезда в метрах киньте решение прошу

Автор: Гость