РЕШИТЕ С МЕНЯ 49 баллов желательно на листочке

Алгебра
РЕШИТЕ С МЕНЯ 49 баллов желательно на листочке
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Гость:
Все смотри в приложении. Сокращение и график.
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