Паскаль. Дано число x и последовательность 1,1+1/2,1+1/2+1/3...,найти первое число этой пос??едовательности большее, чем x, вывести порядковый номер числа и его величину.
Информатика
Паскаль. Дано число x и последовательность 1,1+1/2,1+1/2+1/3...,найти первое число этой пос??едовательности большее, чем x, вывести порядковый номер числа и его величину.
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