Паскаль. Дано число x и последовательность 1,1+1/2,1+1/2+1/3...,найти первое число этой пос??едовательности большее, чем x, вывести порядковый номер числа и его величину.

Информатика
Паскаль. Дано число x и последовательность 1,1+1/2,1+1/2+1/3...,найти первое число этой пос??едовательности большее, чем x, вывести порядковый номер числа и его величину.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Що означає це прислів'я:до свого роду хоч і через воду?
Ответить
Математика
Поезд двигаясь равномерно со скорость 36 км/ч проезжает мимо пешехода идущего паралельно путям со скоростью 4 км/ч начстречу поезду за 54секунд .на...
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложение со словами где то , ненароком, анализировать , гигантский , Суздаль, отсюда, Владимира
Ответить
Окружающий мир
Какие условные обозначения групп животных
Ответить
Английский язык
1Past Countinuous Passive (construct) 2present Simple Passive (do) 3 Future Perfect Passive (read) 4Future Simple Passive (lose) 5 Present Coutinuo...
Ответить