Катер по течению плывет 30 км, а против течения он плывет 20 км и тратит одинаковое к??личество времени. Сколько будет плыть лодка по такому же количеству времени?
Математика
Катер по течению плывет 30 км, а против течения он плывет 20 км и тратит одинаковое к??личество времени. Сколько будет плыть лодка по такому же количеству времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера А кмч, скорость течения реки (скорость лодки) В кмч. Из условия имеем 30:(A+B)=20:(A-B) 30(A-B)=20(A+B) 30A-30B=20A+20B 30A-20A=30B+20B 10A=50B A=5B за количевство времени 30:(A+B)=30:(5B+B)=30:(6B)=5:B ч лодка со скоростью В кмч проплывет 5:В*В=5 км ответ: 5 км
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