Катер по течению плывет 30 км, а против течения он плывет 20 км и тратит одинаковое к??личество времени. Сколько будет плыть лодка по такому же количеству времени?

Математика

Катер по течению плывет 30 км, а против течения он плывет 20 км и тратит одинаковое к??личество времени. Сколько будет плыть лодка по такому же количеству времени?

Автор: Гость