Осіньо зимовий, електро дуга, людино любний, обороно здатний ці слова пишуться через дифіс чи разом

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Осіньо зимовий, електро дуга, людино любний, обороно здатний ці слова пишуться через дифіс чи разом
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Гость:
Ясно.........................
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