В чём отличие веса от силы тяжести
Физика
В чём отличие веса от силы тяжести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес-это сила с которой тело давит на опору или на подвес.А сила тяжести-это сила с которой Земля притягивает тело.
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