Люди добрые помогите!!!В теплоизолированный сосуд налили воду массой m₁=2.0кг ,темп??ратура которой t₁=10c ,и положили столько же льда ,взятого при температуре t₂= - 10c .Какая часть льда при этом расплавится?

Физика

Люди добрые помогите!!!В теплоизолированный сосуд налили воду массой m₁=2.0кг ,темп??ратура которой t₁=10c ,и положили столько же льда ,взятого при температуре t₂= - 10c .Какая часть льда при этом расплавится?

Автор: Гость