Люди добрые помогите!!!В теплоизолированный сосуд налили воду массой m₁=2.0кг ,темп??ратура которой t₁=10c ,и положили столько же льда ,взятого при температуре t₂= - 10c .Какая часть льда при этом расплавится?
Физика
Люди добрые помогите!!!В теплоизолированный сосуд налили воду массой m₁=2.0кг ,темп??ратура которой t₁=10c ,и положили столько же льда ,взятого при температуре t₂= - 10c .Какая часть льда при этом расплавится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=2 кг с1=4200 Дж/кгград t1=10 C m2=2 кг t2=-10 C c2=2100 Дж/кгград L=3.3*10^5 Дж/кг Δm2-? m2c2(0+10)=m1c1(10-0) тепло для нагревания льда до 0 С с2=с1 2100=4200 отсюда видно,что на нагревание 2 кг льда до 0 С, нужно ровно половина тепла теплой воды 0,5m1с1(10-0)=Δm2L Δm2=0.5m1c1*10/L Δm2=0.5*2*4200*10/3.3*10^5 Δm2=0.127 кг Растает 127 грамм льда
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