Уравняйте методом электронного баланса Pв+Сu(NO3)2
Химия
Уравняйте методом электронного баланса Pв+Сu(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pb + Cu(NO3)2 = Pb(NO3)2 + CuPb(0) -2e = Pb(+2) 1 в-ль, ок-иеCu(+2) +2e = Cu(0) 1 ок-ль, в-ие
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