. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом t = - 300 , а у поверхности Земли +150С? (запиши решение и ответ)
География
. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом t = - 300 , а у поверхности Земли +150С? (запиши решение и ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если учесть, что пространство в котором самолёт поднимался имел одинаковую атмосферу с падением температуры на 6,5 градусов каждые 1000 м. Температура упала на 450 градусов. 450/6,5 = 69,23 км. Самолет поднялся на 69230 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Черчение
Центральная белая фигура составлена из пяти квадратов со стороной 3 дм. найдите площадь красной части,если и длина, и ширина объекта составляет 1,1...
Русский язык
Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом: прогулять пот??ясти связать подделка
Литература