. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом t = - 300 , а у поверхности Земли +150С? (запиши решение и ответ)

Гость: Гость:

Если учесть, что пространство в котором самолёт поднимался имел одинаковую атмосферу с падением температуры на 6,5 градусов каждые 1000 м. Температура упала на 450 градусов. 450/6,5 = 69,23 км. Самолет поднялся на 69230 метров.