Диагонали параллелограмма у которого все стороны равны. KMNP пересекаются в точке O. Найдите углы треугольника KOM если угол MNP= 80 градус

Геометрия

Диагонали параллелограмма у которого все стороны равны. KMNP пересекаются в точке O. Найдите углы треугольника KOM если угол MNP= 80 градус

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