Диагонали параллелограмма у которого все стороны равны. KMNP пересекаются в точке O. Найдите углы треугольника KOM если угол MNP= 80 градус
Геометрия
Диагонали параллелограмма у которого все стороны равны. KMNP пересекаются в точке O. Найдите углы треугольника KOM если угол MNP= 80 градус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм, у которого все стороны равны является ромбом Диагонали ромба являются биссектрисами,т.е. делят углы пополам.Противоположные углы равны. Значит, угол КМО равен половине угла МКР МКО=80:2=40 град Углы при пересечении диагоналей равны 90 град,значит, угол МОК=90 град Угол КМО=180-(90+40)=50 град Ответ: углы МКО=40град МОК=90 град Угол КМО=50 град Удачи!
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