Найдите производные под а и б первого номера!!1! 30 б!

Алгебра
Найдите производные под а и б первого номера!!1! 30 б!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2х²-2х³+4)`=x-6x² (3x+2/x⁴)`=(3x+2x⁻⁴)`=3-8x⁻⁵=3-8/x⁵
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