Луч вк является бисектрисой угла АВС Определите АВС угол АВК = 17градус 12 мин 41 сек
Математика
Луч вк является бисектрисой угла АВС Определите АВС угол АВК = 17градус 12 мин 41 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч БК является биссектрисой угла АВС Следовательно делит его на две равные части. Отсюда: Угол АВС=БКх2 БК=17 АВС=17х2=34 Ответ:АВС=34градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
Скколькими способами можно составить патруль из двух милиционеров , если надежур??тво вышли трое:быстров, свистунови умнов ? указание обозначьте ми...