Найдите пожалуйста просто не получаетмы 13
Алгебра
Найдите пожалуйста просто не получаетмы 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(м+н) - 1/(м-н) = (м-н)/х - (м+н)/х (м-н-м-н) / (м²-н²) = (м-н-м-н)/х -н²/(м²-н²) = -2н/х х=(-2н)(м²-н²)/(-н²) х=2(м²-н²)/н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Назовите основные части токарного станка для обработки древесины. Какие операции можно выполнять на этом станке?
Литература
Информатика
В мастерской по изготовлению матрёшек работают резчики по дереву и художники. Один резчик может за день вырезать 5 матрёшек, а один художник за ден...