Найдите пожалуйста просто не получаетмы 13

Алгебра
Найдите пожалуйста просто не получаетмы 13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(м+н) - 1/(м-н) = (м-н)/х - (м+н)/х (м-н-м-н) / (м²-н²) = (м-н-м-н)/х -н²/(м²-н²) = -2н/х х=(-2н)(м²-н²)/(-н²)  х=2(м²-н²)/н
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