Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ

Физика

Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ

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