Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ

Физика
Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ый закон термодинамики: теплота , переданная газу идёт на совершение работы ГАЗОМ и на изменение внутренней энергии: U=Q-A Q=A+U Q=5 000 000 дж + 300 000 дж = 5 300 000 Дж = 5.3 МДж
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