Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ
Физика
Какое кол-во теплоты было получено газом если внутренняя энергия увеличилась на 400кДж, и при этом он совершил работу 1,2 кг мДЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ый закон термодинамики: теплота , переданная газу идёт на совершение работы ГАЗОМ и на изменение внутренней энергии: U=Q-A Q=A+U Q=5 000 000 дж + 300 000 дж = 5 300 000 Дж = 5.3 МДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) вырази в метрах: 1дм,1см,1мм б) вырази в километрах: 1м,1дм,1см в) вырази в тоннах:1??, 1 кг, 1 дм г) вырази в часах: 1мин, 1 сек д) вы...
Математика
2. Уявіть, що куб із довжиною ребра 20 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного, “побудува...
Литература