Решите плизз 1 и 4 побыстрее буду благодарен.

Алгебра
Решите плизз 1 и 4 побыстрее буду благодарен.
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Гость:
1 учень задумал число 5
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