Решите плизз 1 и 4 побыстрее буду благодарен.
Алгебра
Решите плизз 1 и 4 побыстрее буду благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 учень задумал число 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пароход проплыл по течению реки 68,6 километров за 2 часа а против течения реки за то же время расстояние на 10 километров меньше Какова собственна...
Английский язык
Математика
Поезд двигаяст ровномерео со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода ищущего па??аллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секу...
Другие предметы