Odd one out. 1. Word, Excel, Exam, Movie Marker, Power Point

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Odd one out. 1. Word, Excel, Exam, Movie Marker, Power Point
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Word, Excel, Movie Marker, Power Point - (программы) Exam (программы такой не существует, переводится как экзамен)
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