Пажалуста помогите мне нужен проект на тему спорт для урока проектная диетельнос??ь
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Пажалуста помогите мне нужен проект на тему спорт для урока проектная диетельнос??ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О родственная душа у меня тоже в школе есть проектная деятельность ладно помогу тебе только я дам тебе план
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