Пажалуста помогите мне нужен проект на тему спорт для урока проектная диетельнос??ь

Другие предметы
Пажалуста помогите мне нужен проект на тему спорт для урока проектная диетельнос??ь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О родственная душа у меня тоже в школе есть проектная деятельность ладно помогу тебе только я дам тебе план
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Назовите наименьшую структурную единицу любого живого организма на уровне котор??й возможен обмен веществ
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения А= -0.8х^2+3/ -1-3у , если х= -3, у=-0.6 Варианты ответов: а) -4.5 ??) -5.25 в)-4.75 г)-5.5
Ответить
Математика
Первый фонтан наполняет бассейн за 2 ч 30 мин , второй - за 3 ч 45 мин . За какое время наполнят бассейн два фонтана ?
Ответить
Химия
Помогите решить контрольную по химии пожалуйста
Ответить
Физика
Сколько граммов ортосферной кислоты образуетстся при взаимодействии 7,2г оксида фосфор v с водой
Ответить