Поезд двигаяст ровномерео со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода ищущего па??аллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секунд. Найдите длину поезда в метрах. решение: ответ:

Математика

Поезд двигаяст ровномерео со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода ищущего па??аллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секунд. Найдите длину поезда в метрах. решение: ответ:

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