Поезд двигаяст ровномерео со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода ищущего па??аллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секунд. Найдите длину поезда в метрах. решение: ответ:

Математика
Поезд двигаяст ровномерео со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода ищущего па??аллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секунд. Найдите длину поезда в метрах. решение: ответ:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90сек=0,025ч 26-4=22км/ч общая ск 22×0.025=0.55км=550 м дл поезда
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