Помогите. Как называются все части
Биология
Помогите. Как называются все части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Задний рог спинного мозга. 2 - белое вещество спинного мозга 3 - центральный канал 4 - передний корешок спинного мозга 5 - задний корешок спинного мозга 6 - спинномозговой нервный узел 7 - чувствительный нейрон 8 - эфекторный нейрон 9 - спинномозговой узел 10 - вставочный нейрон 11 - передний рог спинного мозга 12 - эфектор 13 - рецептор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спортсменка прыгнула в высоту 2 метра 06 сантиметров, а спортсмен 2 метра 41 см. Выразите высоту в прыжков в сантиметрах
Другие предметы