Напишите сочинение на тему "Скоро каникулы". Осенние каникулы)))

Гость: Гость:

Скоро каникулы и четверть закончится.Когда начнутся каникулы,все ученики будут отдыхать от уроков,в учителя от учеников.Все очень любят каникулы.В каникулы можно съездить к бабушке и к дедушке,если они живут в другом городе.Также можно съездить отдохнуть на дачу от городской суеты,от выхлопных газов и от загрязнённой атмосферы.Осенние каникулы прекрасны тем,что осенью очень красиво снимать разные фото,цвета листьев преобладают этой красотой.(Не факт) Короче говоря,напиши,что осенние каникулы хоть и не очень долгие,но в такое красивое время года,есть люди,которые занимаются художеством и если ты пишешь картины,то не теряйся и напиши это в своём сочинении!