Спортсменка прыгнула в высоту 2 метра 06 сантиметров, а спортсмен 2 метра 41 см. Выразите высоту в прыжков в сантиметрах

Математика
Спортсменка прыгнула в высоту 2 метра 06 сантиметров, а спортсмен 2 метра 41 см. Выразите высоту в прыжков в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2метра 6 сантиметров = 206 см-спортсменка 2метра 41 см = 241 см-спортсмен
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