Спортсменка прыгнула в высоту 2 метра 06 сантиметров, а спортсмен 2 метра 41 см. Выразите высоту в прыжков в сантиметрах

Математика

Спортсменка прыгнула в высоту 2 метра 06 сантиметров, а спортсмен 2 метра 41 см. Выразите высоту в прыжков в сантиметрах

Автор: Гость