ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какое наименьшее пятизначное число можно записать из чисел 3,5,2,6,1, а какое наибольшее, с учётом того, что ни одна цифра не повторяется? Какова сумма этих двух чисел?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какое наименьшее пятизначное число можно записать из чисел 3,5,2,6,1, а какое наибольшее, с учётом того, что ни одна цифра не повторяется? Какова сумма этих двух чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее число: 12356 Наибольшее число - наоборот: 65321 их сумма: 77677
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