ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какое наименьшее пятизначное число можно записать из чисел 3,5,2,6,1, а какое наибольшее, с учётом того, что ни одна цифра не повторяется? Какова сумма этих двух чисел?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Какое наименьшее пятизначное число можно записать из чисел 3,5,2,6,1, а какое наибольшее, с учётом того, что ни одна цифра не повторяется? Какова сумма этих двух чисел?

Автор: Гость