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Когда цветет хохлатка захват Когда цветет хохлатка ветреницы почти не видно но проходит немного времени и лес преображается теперь под ногами уже незаметно серая Прошлогодняя листва желтый зеленый ковер ветреница скрывает ли я не очень люблю рассматривать ветреница растение состоит как бы из 3 этаже первый этаж не видно он подземный это лежащая горизонтально причем совсем неглубоко корневище от него отрастает версии Белек на котором образуется второй этаж сидят три сильно изрезаны Христа тоже 1 1 класс данных горизонтально высшая 5S Black аноним 30 этаж 1 или 2 цветка они тяжелые как у лютика Вот почему ветре менсу этого вида называют лютиковой ветреница лютиковая подобно хохлатки цветет всего несколько дней они как и другие весенние цветы очень любят свет постараются закончить развития раньше чем лес оденется листвою к концу весны принцесса всем увядает Однако в почве остается богатая питательными запасам корневище следующей весной на нём появится новое растение в лесу куда я часто хожу чтобы посмотреть на ветреница лютиковая растет и другая ветреница Дубравная она гораздо красивее и нежнее цветки у неё крупные белые снизу чуть чуть розоватые встречается ветреница Дубравная гораздо реже чем похожи аналитика родственница во многих областях нашей страны внесено в Список охраняемых растений Почему интересно называется Дело в том что ты тут как раз в то время когда будет Весенний Ветер ветер дует и цветки изящно качаются на тонких стебельках кстати латинское название этих растений анемон и оно происходит от слова Они что означает ветер